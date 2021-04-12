Пережил минимум три покушения: что известно про убитого в фитнес-клубе криминального авторитета (фото)

В понедельник, 12 апреля, в Москве в фитнес-зале элитного ЖК "Алые паруса" средь бела дня из автомата был убит мужчина.

Как оказалось позже, убитым был некий Али Гейдаров, более известный в криминальном мире Санкт-Петербурга, как Альберт Рыжий.

В 2014 году Гейдаров был задержан за ограбление продавца автомобилей. На тот момент его считали одним из самых везучих "воров в законе", ведь пережил минимум три покушения.

В 2016 году он получил семь лет колонии строгого режима, но 9 июня 2020 года его выпустили по УДО.

Администрация ИК-3 строгого режима в поселке Медведево (республика Марий Эл) выдала ему лестную характеристику и не возражала против досрочного освобождения.

Также он был известен за открытый конфликт с другим авторитетом Алексеем Гудыной, летом 2014 года это даже привело к перестрелке в Турции. Тогда на месте погиб полицейский.

Как сообщалось ранее, убийство Гейдарова попало на камеры наблюдения.