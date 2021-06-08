"Надо было пиво на голову вылить": подростки в Киеве били яйца о голову сверстницы и грозят ей новой расправой (видео)

В Сети опубликовали видеозапись буллинга 12-летней девочки из Киева, о голову которой разбивали куриные яйца.

Запись с целью привлечь всех виновников к ответственности выложила мама пострадавшей.

Издевательства происходили 25 мая в районе Почтовой площади. Сообщается, что группа подростков пригласила девочку погулять. Однако накануне они размышляли над тем, каким образом будут ее "наказывать".

Среди вариантов были побои, вылить молоко, посыпать мукой и разбить о голову яйца. Выбрали подростки последнее, забрав у своей жертвы телефон и снимая все происходящее на камеры.

"Надо было пиво на голову вылить", - шутили после буллинга подростки.

В итоге, по словам мамы пострадавшей, у ребенка диагностировали сотрясение мозга, ведь "друзья" разбили о ее голову 7 твердых яиц.

Родители написали заявление в полицию. Однако в адрес пострадавшей и ее семьи начали поступать угрозы. Сейчас по данному факту проводится расследование, все виновники буллинга найдены.

Напомним, в Запорожье пятиклассника якобы "изнасиловали горлышком бутылки" его же соученики.