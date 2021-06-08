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На Прикарпатье произошел взрыв на газопроводе: что будет с транзитом газа в ЕС

На Прикарпатье произошел взрыв на газопроводе: что будет с транзитом газа в ЕС
Обновлено 15:12 Сегодня Телеграф

В селе Клузов (Ивано-Франковская область) взорвалась труба высокого давления на участке газопровода-отвода диаметром 500 мм «Угерско-Ивано-Франковск-Черновцы».

Об этом сообщает "Оператор ТГС Украины".

Известно, что взрыв произошел в 12:40.

"Пострадавших в результате инцидента нет. Угрозы прекращения газоснабжения в близлежащих населенных пунктах нет", - говорится в сообщении.

Уточняется, что взрыв не влияет на транзит газа в ЕС.

"На данный момент поврежденный участок газопровода полностью локализован, на месте инцидента работает ремонтная бригада", - добавляют в пресс-службе.

Как добавили в пресс-службе Оператора ТГС, опасности для населенных пунктов, расположенных вблизи ЧП, нет.

Детали инцидента и его причины устанавливаются.

Как сообщал "Телеграф", ранее в результате масштабного взрыва на газопроводе в Лубнах Полтавской области 2860 домов остались без газа.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
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Ивано-Франковская область, Взрывы, Газопроводы.
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