На Прикарпатье произошел взрыв на газопроводе: что будет с транзитом газа в ЕС

В селе Клузов (Ивано-Франковская область) взорвалась труба высокого давления на участке газопровода-отвода диаметром 500 мм «Угерско-Ивано-Франковск-Черновцы».
Об этом сообщает "Оператор ТГС Украины".
Известно, что взрыв произошел в 12:40.
"Пострадавших в результате инцидента нет. Угрозы прекращения газоснабжения в близлежащих населенных пунктах нет", - говорится в сообщении.
Уточняется, что взрыв не влияет на транзит газа в ЕС.
"На данный момент поврежденный участок газопровода полностью локализован, на месте инцидента работает ремонтная бригада", - добавляют в пресс-службе.
Как добавили в пресс-службе Оператора ТГС, опасности для населенных пунктов, расположенных вблизи ЧП, нет.
Детали инцидента и его причины устанавливаются.
Как сообщал "Телеграф", ранее в результате масштабного взрыва на газопроводе в Лубнах Полтавской области 2860 домов остались без газа.