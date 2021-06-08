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"Другая вселенная": в сети удивляются ливню с градом на столичной Дарнице

"Другая вселенная": в сети удивляются ливню с градом на столичной Дарнице
Обновлено 18:20 Сегодня Телеграф фото: скриншот из видео

Во вторник, 8 июня, в Киеве, на Дарнице, прошел мощный ливень с грозой.

Соответствующее видео зверской непогоды опубликовали в Telegram-канале "Ху**ый Киев".

На кадрах довольно сложно рассмотреть что-либо за дождевой стеной. К довольно мощному ливню примешается и довольно сильный ветер. Это все в совокупности создает довольно страшную картину - будто находишься не в Киеве, а на краю Вселенной в день реального апокалипсиса.

Удивляет тот факт, что в других районах столицы такого не наблюдается. Об этом в комментариях к видео написали пользователи.

"На Позняках наверное, это вообще другая вселенная", "Я походу не в том Киеве живу", "Капец... На Теремках только что было так солнечно, и минутой тучи набежали", "Петровка солнце жарит", - пишут в сети.

Как сообщал "Телеграф", ранее стал известен прогноз погоды на лето.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 234

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Киев, Непогода, Дожди, Видео.
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