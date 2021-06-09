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В Киеве перекрыли мост Метро: что произошло (фото)

В Киеве перекрыли мост Метро: что произошло (фото)
15:04 Сегодня Телеграф

На мосту Метро в среду, 9 июня, перекрыли движение.

Об этом сообщают в Telegram-канале "Киев оперативный".

"О, Божечки! Что там опять на мосту Метро? Очередной неадекват заминировал?" – пишут авторы.

На кадрах видно, как на мосту находятся несколько автомобилей полиции и пиротехнической службы.

"Новий сценарій? нові актори, більш професійні?!", "А може кортеж їхати буде?" – пишут в сети.

Как позже уточнили в полиции Киева, на мосту обнаружили подозрительный предмет.

Что именно за предмет обнаружен, в полиции пока не говорят. Известно, что его обнаружили в пешеходной зоне.

"Правоохранители обеспечивают охрану прилегающей территории и проводят ее дополнительный осмотр", - говорится в сообщении.

Отметим, ранее мост Метро минировали 1 июня прошлого года.

Как сообщал "Телеграф", вечером во вторник, 8 июня, в Харькове произошел взрыв гранаты, в результате чего несколько человек пострадали.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
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Киев, Мост Метро, Минирования.
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