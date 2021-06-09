"Они думают, что это круто": в сети бурно обсуждают пьяную "вписку" подростков на кладбище в Одессе

В Одессе разгорается скандал из-за посиделок подростков на кладбище, распивающих там алкоголь, сидя на надгробии.

Подростки, видимо посчитав распитие слабоалкоголки атрибутом взрослости, выложили кадры своего подвига в сеть.

В ролике видно, как девочка сидит на надгробии с бутылкой алкоголя в руках и весело общается с парнем оператором такого же возраста.

В сети тут же стали комментировать кадры. Большинство пользователей посчитали, что за такое поведение несовершеннолетних должны нести ответственность родители.

"Они думают, что это круто", "Воспитание", "Завтра будет видео с извинениями. По опыту подобных случаев", "Куда родители смотрят", "Кошмар", - пишут в сети.

Как сообщал "Телеграф", подростки в Бердянске Запорожской области подожгли 12-летнего парня, потому что хотели снять "крутое" видео.