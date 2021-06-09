"Дикари": в Ужгороде в первые же дни проката украли 6 электросамокатов (фото, видео)

В Ужгороде (Закарпатская область) в первые же дни запуска первого шеринга электросамокатов в городе "Vevi" украли с улиц сразу 6 самокатов.

Об этом пишет в среду, 9 июня, на своей странице в соцсети Facebook ужгородский журналист Виталий Глагола.

"Все 6 - нашли через систему GPS. В каждом из них есть специальный трекер, который передает данные администраторам сервиса и правоохранителям", - отмечает журналист.

По его словам, одна женщина украла и затянула домой в Новом районе сразу три электросамоката. а "некоторые мужчины потянули на Шахту".

"Но смысла их воровать нет никакого, ты с ними ничего не сделаешь. Даже не включишь. Но ужгородцев это не останавливает", - пишет журналист.

В качестве примера приводит произошедший уже в среду случай: "сегодня один потащили на Радванку".

Вместе с тем, Глагола отмечает оперативную работу полиции Закарпатской области и Патрульной полиции области, которые вернули электросамокаты.

Читатели, жители Ужгорода, называют произошедшее позором и дикостью, а также отмечают, что проблема с кражами в городе очень большая:

Как сообщалось, в конце апреля этого года в сети разгорелся скандал из-за видео, на которых люди в Киеве бросают прокатные самокаты из окна и делаю из велосипедов инсталляции.