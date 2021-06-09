В Киеве в одной из многоэтажек убило лифтера: подробности

В среду, 9 июня, в Киеве в многоэтажке оборвался лифт, в результате чего погиб мужчина.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Киеве.

Смертельный случай произошел в доме по улице Декабристов, что в Дарницком районе столицы. Прибывшие на место ЧП спасатели, обнаружили в лифтовой шахте тело человека.

На уровне первого этажа в лифтовой шахте находилось тело мужчины. Предварительно, проводились ремонтные работы, - говорится в сообщении ведомства.

Спасатели достали погибшего из лифтовой шахты и передали его оперативно-следственной группе. Уже полицейским предстоит выяснить причины и обстоятельства трагического случая.

Как сообщал "Телеграф", буквально 7 июня в польском городе Лодзь произошло ЧП с украинцами, которые красили шахту лифта. Во время работ кабина полетела вниз с высоты 40 метров.