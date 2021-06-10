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Четверг, 10.06.2021
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В Одессе задержали педофила, который заманил в гараж 8-летнюю девочку (фото)

В Одессе задержали педофила, который заманил в гараж 8-летнюю девочку (фото)
Обновлено 11:13 Сегодня Телеграф

В четверг, 10 июня, в Одессе на ул. Жолио-Кюри задержали 19-летнего парня, которого подозревают в действиях сексуального характера в отношении 8-летней девочки.

Информацию и фото предполагаемого педофила выложили в региональном Телеграмм-сообществе.

Сообщается, что молодой человек заманил ребенка в гараж и совершил действия сексуального характера. Копы уже установили, что подозреваемый знаком с мамой девочки, которая и вызвала полицию.

Сейчас по данному факту идет расследование, мама с ребенком уже дали объяснение правоохранителям и написали заявление.

Напомним, в Одессе мужчина присылал в мессенджеры и соцсети 14-летней девочке изображения и видеозаписи порнографического характера, а также вел откровенные беседы на сексуальные темы. Он также смог выпросить у нее обнаженные фотографии, после чего добился встречи, во время которой изнасиловал потерпевшую.

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Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
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Одесса, Дети, Педофил, Растление несовершеннолетней.
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