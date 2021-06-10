Мэр Ровно пригрозил ромам "упаковать в автобус и вывезти" их из города

В Ровно на сайте горсовета разместили петицию с просьбой привлечь к ответственности Ромов, которые выбивали окна авто, и вымогали деньги на улицах города. Их "наглое" поведение возмутило не только жителей города, но и городского главу Александра Третяка.

Об этом он рассказал в эфире Радио Трек 9 июня.

По его словам, у него нехватает хватает слов и толерантности, чтобы терпеть то, что они делают в городе.

Он отметил, что в ближайшее время он хотел провести заседание с правоохранителями, чтобы решить вопрос с "поведением" представителей цыганской национальности.

Однако, привлечь к ответственности их не так просто, поскольку обычно это бездомные люди, которые не имеют паспорта и постоянного места жительства.

Мэр также рассказал, что ранее на одной из улиц города ему повстречались ромы, и Третяк сказал ему, чтобы они убирались из города. Но в ответ те пожаловались, что поезда и автобусы не ходят.

"Я вижу, что идет к тому, что мы сделаем радикально: всех упакуем в автобус и вывезем в их родное Закарпатье", — отметил он.

Напомним, что 25 мая в Ивано-Франковске пьяный ром избил женщину-медика.