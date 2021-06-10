Спецоперация в Киеве: клиент ЖЭКа заявил, что в его сумке бомба (фото)

В четверг, 10 июня, в Киеве провели спецоперацию по задержанию жителя столицы, который заявил о бомбе в своей сумке.

Как сообщает Телеграмм-канал "Киев сейчас", ЧП произошло в одном из ЖЭКов. Мужчина пришел сюда по делу, однако решил всех напугать. В итоге, сотрудники КП вызвали взрывотехников и полицию, и та задержала хулигана.

К счастью, в его сумке были лишь личные вещи и ничего взрывоопасного в ЖЭК он не принес.

Уже известно, что псевдоминер был пьян, и, вероятно, пожалеет о своей выходке, за которую ему светит до 6 лет тюрьмы.

Как ранее сообщал "Телеграф", в Запорожской области сотрудник предприятия, угрожая своему шефу расправой, активировал боевую гранату, которая взорвалась в его руке.