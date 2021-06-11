Докатились: в сети обсуждают объявления об украинских лекарствах в Донецке и Горловке

В оккупированных Донецке и Горловке местные аптеки зазывают к себе посетителей объявлениями о поступлении лекарств из свободной Украины.

Об этом сообщили в донецком паблике "Добро пожаловаться" в Фейсбук.

"Точно. Дожились то на седьмом то годе", - написал местный житель Сеня Анатолич Варм

Как сообщил в Твиттер пользователь под никнеймом "hochu domoy v ua", подобные объявления были замечены и в Горловке.

И Горловка зазывает качественными УКРАИНСКИМИ препаратами https://t.co/H5UeP1KQNN pic.twitter.com/PyoNnOYrn2 — hochu domoy v ua (@hochu_dodomu) June 10, 2021

В комментариях указали, что эти украинские препараты являются гуманитарной помощью Красного Креста и должны передаваться в больницы, а не в аптеки.

Как сообщалось ранее, в российских СМИ неожиданно рассказали, как на самом деле живут простые люди на оккупированных территориях, а также о протестах работников Донецкого металлургического завода.