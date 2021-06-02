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Российские пропагандисты внезапно рассказали правду о катастрофе в ОРДЛО

Российские пропагандисты внезапно рассказали правду о катастрофе в ОРДЛО
Обновлено 09:42 Сегодня Телеграф ДонПресс

Все уже давно привыкли, что российская пропаганда рассказывает о ситуации на неподконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей как о мертвых – либо хорошо, либо ничего. Ну либо же если плохо, то обязательно виновата Украина.

Но неожиданно в одном из крупнейших пропагандистских СМИ РФ – онлайн-издании "Московский комсомолец" (MK.RU) вышло обличительное интервью с анонимным сотрудником Донецкого металлургического завода, который без прикрас рассказал об истинном положении дел в оккупированных районах.

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В интервью мужчина рассказывает о ситуации на заводе и в отдельных районах Донецкой области, а также из-за чего и кого, по его мнению, такая ситуация сложилась.

"Лично мне должны около 50 тысяч рублей (около 18 650 грн – ред.). При Украине мне в месяц платили около 5 тысяч гривен, тогда это было примерно 500 долларов. До того, как из ДНР выгнали украинских олигархов, платили столько же. С приходом ВТС стали платить меньше – 10 тысяч рублей (около 3,7 тыс. грн – ред.), тогда же начались задержки с выплатами. В результате теперь я за полгода зарабатываю около 600 долларов (около 16,4 тыс грн – ред.). Если раньше я себя мог считать кормильцем семьи, то теперь у меня язык не поворачивается так говорить", - сетует мужчина.

На вопрос о том, как можно выживать при зарплатах в пару тысяч рублей в месяц при "московских ценах на продукты в Донецке", мужчина рассказал, поначалу тратил сбережения, скопленные "с украинских времен, потом занимали у знакомых, подработку искали".

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Говоря конкретно о ситуации на ДМЗ, он рассказал: "До войны работали сортовое и листовое производство… Сейчас ничего этого нет. Первого мая мы запустили доменную печь. При Украине это было бы рядовым событием".

"Если же сравнивать с довоенными условиями труда, то неприятные мелочи портят картину. До войны выдавали по два куска мыла в месяц, сейчас – один, и то если оно есть. До войны каждую неделю выдавали по паре брезентовых рукавиц – сейчас хорошо, если раз в месяц. Качество выдаваемой спецобуви, поставлявшейся сюда ВТСом, оставляет желать лучшего – ботинки не выдерживали установленного срока носки. Как правило, либо разваливался верх обуви, либо лопалась подошва. Теперь понятно, что сюда ВТС завозил самую дешёвую и некачественную обувь", - рассказал работник завода.

На вопрос о том, почему не организовываются массовые протесты и т.д., он констатировал, что в "ДНР" протестное движение невозможно в принципе.

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"Тут зачистили всех, кто мало-мальски мог стать реальной оппозицией. Тут даже компартию загнобили, не допустив к "выборам". Тех, кто в интернете критиковал промахи властей, председатель общественной палаты Александр Кофман открыто называет трупными червями, а по телевидению, не стесняясь и ничего не боясь, говорят о карательной психиатрии для местных обличителей", - подытожил собеседник МК.

Примечательно, что это уже второй подобный материал, вышедший в "Московском комсомольце" за неполный месяц. Так, предыдущий вышел 14 мая этого года и также рассказывал о невыплатах зарплат в ОРДЛО, и, что примечательно, виновником всех бед также стала не Украина, а местные "власти и партнеры".

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 373

Все по теме:

Донецк, Жизнь, Долги, Зарплаты, ДМЗ, ОРДЛО.
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