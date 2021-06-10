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Во дворе многодетной матери на Житомирщине полицейские обнаружили мертвое новорожденное дитя

Во дворе многодетной матери на Житомирщине полицейские обнаружили мертвое новорожденное дитя
17:32 Сегодня Телеграф

В отделение полиции пгт Любар 9 июня поступило сообщение от медиков о госпитализации 37-летней женщины. По словам врачей, она имела серьезное осложнение после самостоятельных родов. Сама пациентка из-за своего состояния четких объяснений дать не смогла. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Житомирской области.

Наведавшись по месту ее проживания, полицейские следственно-оперативной группы при осмотре двора обнаружили тельце новорожденной девочки, замотанное в одеяло.

По предварительному заключению судебно-медицинских экспертов, ребенок родился живым. Причина смерти будет установлена после проведения гистологической экспертизы.

Известно, что роженица уже имеет на воспитании трех несовершеннолетних детей. О том, что вынашивает очередного младенца, селянка никому не рассказывала и врачей для консультации по поводу беременности не посещала.

В настоящее время в рамках начатого уголовного производства по ст. 117 (Умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка) УК Украины продолжается выяснение всех обстоятельств. В случае доведения вины, женщине может грозить ограничение или лишение свободы на срок до 5 лет.

Напомним, что в Ивано-Франковске в мусорном контейнере случайные прохожие нашли новорожденного мальчика, которого затем доставили в детскую больницу. Медикам удалось его спасти.

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Ирина Левченко
Автор: Ирина Левченко
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Дети, Житомирская область, Младенцы, Новорожденные.
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