На Харьковщине разгорелся скандал из-за отказа переименовать улицу Московскую в честь погибшего на Донбассе защитника

В Барвенково (Харьковская область) городской совет отказался выносить на рассмотрение предложение о переименовании улицы Московской в честь одного из уроженцев города, погибших на Донбассе. Дескать официально война между Украиной и Россией не оглашена.

Об этом пишет "Суспільне".

С соответствующей инициативой к городским властям обратился представитель общественной организации "Бумажный фронт" Дмитрий Браславский.

"Улицы Московские нам не нужны, их надо было изменить давно, а увековечить память о местных жителей это очень хороший пример сохранения истории", - написал он в Фейсбук.

Впрочем, в горсовете ответили, что предложение о переименовании улицы не подлежит рассмотрению, поскольку "объявление состояния войны с Российской федерацией в порядке, определенном Конституцией Украины, Верховной Радой Украины не осуществлялось".

Председатель горсовета Александр Бало позже рассказал, что улица не попадает под действия закона о декоммунизации и обратил внимание на состояние городских дорог.

"С нас уже населения смеется, что мы занимаемся переименованием улиц, а к нам доехать невозможно", - сказал он.

Стоит отметить, что после того, как ситуация получила широкую огласку, вопрос все же вынесут на рассмотрение совета.

Как сообщалось ранее, мэр Ровно пригрозил "упаковать ромов в автобус и вывезти на Закарпатье".