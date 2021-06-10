Получат Pfizer без очередей и нервотрепки: в сети негодуют из-за вакцинации чиновников

С понедельника, 14 июня, в Киеве стартует государственных чиновников.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"В частности, речь идет о сотрудниках законодательных, исполнительных и судебных органов власти центрального, регионального и местного уровней и органов местного самоуправления", - сказано в сообщении.

Отмечается, что этим будут заниматься отдельные мобильные бригады, а сам а вакцинация будет проводиться средством Comirnaty (более известен, как Pfizer-BioNTech).

Впрочем, в сети эту новость восприняли без энтузиазма.

"Ох**нно. Вы, граждане, езжайте на выходных в МВЦ и стойте в очереди за коронаваком. А чиновников Кабмина, КГГА, РГА, ОП, депутатов, их помощников, судей, будут вакцинировать мобильные бригады (!) вакциной Pfizer", - написал журналист Сергей Гришин.

Как сообщалось ранее, в Украине за сутки зафиксировали 1785 новых случаев COVID-19.