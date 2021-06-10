В Киеве женщина украла из лаборатории опасные штаммы вируса

Бывшая сотрудница киевского Государственного научно-контрольного института биотехнологий украла из лаборатории штаммы опасных вирусов.

Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Указывается, что сотрудница похищала образцы ньюкаслской болезни птицы, а после хранила их в своем холодильнике с целью дальнейшей продажи.

Тем самым она нанесла институту ущерба более чем на 111 тысяч гривен.

В настоящее время решается вопрос об избрании женщине меры пресечения, а все детали происшествия устанавливаются.

Открыто дело по ч.2 ст.191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). Если вина женщины будет доказана, то ей будет грозить до пяти лет ограничения или лишения свободы.

Как сообщалось ранее, трое жителей Киева на камеры пытали и избивали бездомных, а одного из них даже убили.