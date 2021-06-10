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Четверг, 10.06.2021
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Из коронавирусной больницы украли трубу, по которой больным поставлялся кислород: злоумышленники попали на фото

Из коронавирусной больницы украли трубу, по которой больным поставлялся кислород: злоумышленники попали на фото
Обновлено 22:14 Сегодня Телеграф Фото: Полиция

В Жмеринке (Винницкая область) двое подростков украли из больницы медную трубу, по которой кислород поставлялся к аппаратам ИВЛ для больных COVID-19. 

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции

Инцидент произошел во вторник, 8 июня, а уже в четверг, 10 июня, правоохранители сообщили, что личности воров были установлены. 

Злоумышленниками оказались двое подростков 13 и 16 лет, украденную трубу они продали местному жителю, а полученные средства потратили на свои нужды. 

К счастью, во время кражи труба не была под давлением, а потому ни подростки, ни пациенты больницы не пострадали. 

Открыто уголовное дело по ч. 2 ст. 185 (воровство), санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Впрочем, поскольку уголовная ответственность по этой статье в Украине наступает с 14 лет, в отношении одного из них будут применены методы воспитательного характера. 

Как сообщалось ранее, бывшая сотрудница лаборатории крала и продавала опасные штаммы вирусов.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Винница, Воровство, Нацполиция.
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