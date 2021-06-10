Из коронавирусной больницы украли трубу, по которой больным поставлялся кислород: злоумышленники попали на фото

В Жмеринке (Винницкая область) двое подростков украли из больницы медную трубу, по которой кислород поставлялся к аппаратам ИВЛ для больных COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Инцидент произошел во вторник, 8 июня, а уже в четверг, 10 июня, правоохранители сообщили, что личности воров были установлены.

Злоумышленниками оказались двое подростков 13 и 16 лет, украденную трубу они продали местному жителю, а полученные средства потратили на свои нужды.

К счастью, во время кражи труба не была под давлением, а потому ни подростки, ни пациенты больницы не пострадали.

Открыто уголовное дело по ч. 2 ст. 185 (воровство), санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Впрочем, поскольку уголовная ответственность по этой статье в Украине наступает с 14 лет, в отношении одного из них будут применены методы воспитательного характера.

Как сообщалось ранее, бывшая сотрудница лаборатории крала и продавала опасные штаммы вирусов.