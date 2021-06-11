В центре Одессы BMW снес ограждение и вылетел к морю (фото, видео)

В ночь на 11 июня в центре Одессы 35-летний водитель BMW не справился с управлением, в результате чего его авто зависло на приморском склоне.

Как сообщили в патрульной полиции города, ДТП произошло на ул. Канатной. Водитель, не справившись с управлением, снес ограждение, после чего буквально завис над морем.

В больницу с различными травмами увезли 34-летнюю пассажирку BMW, а 35-летнего водителя, который не пострадал, отправили на экспертизу. В Сети уверяют, что мужчина был пьян. Сейчас на месте аварии работает следователь, а машина так и продолжает "висеть" над Черным морем.

Напомним, в Киеве легковушка на скорости влетела под грузовик.