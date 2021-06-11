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Обломки разбросало по всей улице: на Львовщине в страшной аварии погиб 13-летний скутерист (фото, видео)

Обломки разбросало по всей улице: на Львовщине в страшной аварии погиб 13-летний скутерист (фото, видео)
11:56 Сегодня Телеграф полиция Львовской области

В городе Городок (Львовская обл.) на улице Львовской около 18.00 четверга, 10 июня, произошло ДТП с участием скутера, легкового автомобиля и маршрутного автобуса, в результате которого несовершеннолетний водитель двухколесного транспортного средства скончался на месте.

Об этом сообщает в пятницу пресс-служба полиции Львовской области.

"Как предварительно установили правоохранители, столкнулись скутер "Honda Dio", которым управлял 13-летний житель Городка, автомобиль "Renault Laguna", за рулем которого находился местный житель в возрасте 24 года и маршрутный автобус "Эталон" под управлением жителя Львовского района в возрасте 36 лет", - говорится в сообщении.

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В результате столкновения скутерист получил телесные повреждения, от которых скончался на месте происшествия.

Проводится расследование, правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

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По факту ЧП следователи отдела по расследованию преступлений в сфере транспорта открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.

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Видео момента ДТП опубликовал YouTube-канал "VARTA1":

Как сообщалось, поздно вечером 10 июня мотоциклист сбил компанию людей на переходе в центре Одессы

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 444

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ДТП, Львовщина, Скутер, Городок.
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