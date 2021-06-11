На бешеной скорости снес шлагбаум, ограждение и завис над морем: появилось видео "полета" BMW в Одессе

В Сети появились видео резонансной аварии с пострадавшими в Одессе, в результате которой 35-летний водитель BMW не справился с управлением и его авто зависло на приморском склоне.

Напомним, ДТП произошло в ночь на 11 июня на ул. Канатной в центре города.

Местные Телеграмм-каналы пишут, что водитель так спешил улететь с обрыва, что даже не тормозил и снес шлагбаум.

В комментариях люди задаются вопросом: с какой же скоростью летел BMW, что едва не угодил в море. Впрочем, это, а также степень алкогольного опьянения водителя установит следствие.

Как ранее сообщал "Телеграф", в результате данной аварии пострадала 34-летняя женщина-пассажир, которую с различными травмами увезла скорая.