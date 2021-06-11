Птичек жалко: украинцев поразил водитель, бессердечно переехавший утиное семейство (видео 18+)

В Киеве в пятницу, 11 июня, водитель автомобиля марки Mercedes на киевских номерах, находясь в "тянучке", не пропустил семейство утят с уткой, переходивших проезжую часть, и задавил нескольких из них.

Видео момента ЧП опубликовали местные Telegram-каналы.

Видео не для слабонервных, а также содержит нецензурную лексику, но Вы можете посмотреть его на нашем канале в Telegram по ссылке: https://t.me/telegraf_com_ua/3704

Этот поступок водителя возмутил и разозлил большинство посмотревших видео: большинство комментариев не содержали цензурных слов в его адрес, а также призывались кары и самые злые пожелания.

Вместе с тем, пользователи соцсети установили, что на номера, которые были на данном автомобиле, зарегистрирован другой автомобиль – марки Lexus, а не Mercedes.

Также многие предлагают каким-то образом притянуть к ответственности водителя-убийцу, либо за жестокое обращение с животными, либо за махинации с государственнными номерами

Позже некоторые пользователи отписались, что подали заявления в полицию.

Как сообщалось, в начале года в Харьковской области олени, перебегая дорогу, чуть не затоптали машину, что удалось запечатлеть на авторегистратор следовавшего за потерпевшим автомобиля.