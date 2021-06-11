Не заметил разницы: в Запорожской области мужчина во время пьянки выпил бензина и пошел курить

В селе Приморское, что в Запорожской области, затянувшаяся пьянка закончилась для одного из участников госпитализацией.

Об этом сообщает местный сайт 061 со ссылкой на свои источники.

Известно, что 28-летний мужчина несколько дней пьянствовал вместе с другом. В его доме он нашел бутылку с неизвестной жидкостью и сделал несколько глотков, однако, как оказалось, в бутылке был не алкоголь, а бензин.

Впрочем, мужчина был настолько пьян, что не заметил разницы, а потому просто пошел курить.

После этого его госпитализировали с термическими ожогами I-II степени грудной клетки, живота и верхних конечностей. В настоящее время он находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Полиция занялась выяснением обстоятельств происшествия.

Как сообщалось ранее, под Киевом в пылу пьяной ссоры мужчина поджег свою жену.