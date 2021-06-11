"Во все тяжкие по-украински": на Полтавщине две пенсионерки торговали наркотиками

В Лубнах (Полтавская область) две женщины в возрасте 73 и 72 лет решили подзаработать и "пустились во все тяжкие".

Как сообщает полиция области, одна из них наладила сбыт наркотиков среди местных наркозависимых и привлекла к "бизнесу" сообщницу.

Во время обысков у пенсионерок были найдены пакетики с наркотиками, деньги, телефоны, банковские карточки и другие доказательства их деятельности.

Кроме того, установлено, что женщина завела в банке счет, на который поступали средства от продажи запрещенных веществ. За время ее деятельности там накопилось около 660 тысяч гривен.

Против пенсионерки, организовавшей бизнес, открыли дела по четырем статьям, против ее сообщницы - по двум.

Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Как сообщалось ранее, в Запорожской области во время пьянки мужчина выпил бензина и пошел курить.