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"Во все тяжкие по-украински": на Полтавщине две пенсионерки торговали наркотиками

"Во все тяжкие по-украински": на Полтавщине две пенсионерки торговали наркотиками
Обновлено 22:27 Сегодня Телеграф Фото: Полиция

В Лубнах (Полтавская область) две женщины в возрасте 73 и 72 лет решили подзаработать и "пустились во все тяжкие". 

Как сообщает полиция области, одна из них наладила сбыт наркотиков среди местных наркозависимых и привлекла к "бизнесу" сообщницу. 

Во время обысков у пенсионерок были найдены пакетики с наркотиками, деньги, телефоны, банковские карточки и другие доказательства их деятельности. 

В Лубнах пенсионерки торговали наркотиками

Кроме того, установлено, что женщина завела в банке счет, на который поступали средства от продажи запрещенных веществ. За время ее деятельности там накопилось около 660 тысяч гривен. 

Против пенсионерки, организовавшей бизнес, открыли дела по четырем статьям, против ее сообщницы - по двум. 

В Лубнах пенсионерки торговали наркотиками

Санкции статей  предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет. 

В Лубнах пенсионерки торговали наркотиками

Как сообщалось ранее, в Запорожской области во время пьянки мужчина выпил бензина и пошел курить

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 157

Все по теме:

Наркотики, Полтавская область, Лубны, Нацполиция.
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