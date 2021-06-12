В Сумах под открытым небом обнаружили свалку особо опасных медицинских отходов (фото и видео)

В Сумах нашли огромную свалку медицинских отходов под открытым небом.

Использованные лабораторные пробирки, тесты на коронавирус и другие медицинские средства неизвестные выбросили в промзоне города.

Об этом сообщается в сюжете ТСН 11 июня.

Скорее всего в Сумы материалы свозили из других областей Украины. Так, на месте полиция застала заполненную медотходами фуру из столицы.

По данным журналистов "Суспільне Суми", часть всего этого до недавнего времени складывалась в Старом селе неподалеку Сум, но после того, как люди взбунтовались, их перевезли в Сумы. Опасный мусор сжигали. Но и сейчас здесь можно встретить использованы лабораторные пробирки, тесты на коронавирус, маски и других медицинские средства. Время появления этих вещей точно неизвестно.

Полиция начала расследование инцидента, а машину, которая перевозила опасный мусор, изъяли. Инспекция по благоустройству дала две недели, чтобы ликвидировать эту свалку.

Напомним, как сообщал "Телеграф", в Хмельницкой области близ села Держановка обнаружили огромную свалку пластиковых канистр из-под неизвестного вещества.