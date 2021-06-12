В Харькове проучили парня, который зверски избивал девушек ногами по голове, но история на этом не закончится

В Харькове в районе Новые Дома 16-летний подросток попал на камеры наблюдения во время избиения девушки. При этом очевидцы утверждают, что подобным он занимается не в первый раз.

Кадрами происшествия поделились местные телеграм-каналы.

Впрочем, как отмечается, после этого молодой человек попал в руки "порядочных ребят", которые провели с ним "воспитательную работу" и заставили его на коленях просить прощения перед пострадавшими.

Внимание, на кадрах присутствует нецензурная лексика.

На этом дело не закончилось, ведь информация о происшествии дошла и до МВД.

"16 летняя мразь в Харькове решила самоутверждаться через жестокое избиение девочек", - написал заместитель главы МВД Антон Геращенко в Фейсбук.

Он добавил, что теперь подростку придется предстать перед законом и получить судимость.

"Чем думали его родители, когда зачинали, рожали и как они воспитывали Тараника Александра Игоревича 17.08.2004? Откуда вся эта звериная жестокость?! Почему никто из подростков кто был рядом даже не попытался остановить изувера?", - написал он, добавив, что теперь все детали происшествия будет выяснять полиция, прокуратура и судьи.

Как сообщалось ранее, в Одессе неравнодушные прохожие смогли остановить и задержать педофила, тащившего девочку в парк.