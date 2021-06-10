Схватил ребенка и потащил в парк: в Одессе над педофилом устроили самосуд (фото)

В Одессе неравнодушные жители поймали педофила, когда тот схватил ребенка и потащил в парк.

Об этом пишет телеграм-канал "Одесса, как она есть".

"На Слободке, ул. Ядова, люди поймали мужчину, который насильно тянул ребёнка в парк (повезло, успели). Над виновником устроили самосуд", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что свидетелями поступка злоумышленника стали две женщины. На месте происшествия работает полиция.

Свое негодование высказали и пользователи сети. Некоторые из них указали на негативную тенденцию о появлении в последнее время слишком большого количества новостей о задержании очередного педофила.

Как сообщалось ранее, под Одессой мужчина около двух лет насиловал 11-летнюю дочь соей гражданской супруги. Дабы девочка никому ничего не рассказала, он угрожал ей смертью матери.

В Беляевском районе супруги под видом индивидуальных занятий по дошкольной подготовке детей, совершали над ними сексуальное насилие.

29 мая в Троицком мужчина изнасиловал 8-летнюю девочку.

А в Одессе 24-летний мужчина совратил, а затем изнасиловал 14-летнюю девушку.