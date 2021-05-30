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На Одесчине мужчина изнасиловал 8-летнюю: в сети показали его фото

На Одесчине мужчина изнасиловал 8-летнюю: в сети показали его фото
12:12 Сегодня Телеграф

29 мая около 14:00 в Одесской области в Троицком мужчина изнасиловал 8-летнюю девочку.

Об этом 30 мая сообщили в местном Телеграм-канале "Одесса как она есть". Там также поделились фотографией подозреваемого.

Сообщается, что подозреваемый затащил ребенка в нежилой дом на улице Днестровской, 1.

Насильнику на вид 35-40 лет, его рост средний, а волосы темные. Также у мужчины правая рука перемотана бинтами, либо в гипсе.

В Одесской области 19-летнему парню дали 10 лет тюрьмы, насиловавшему несовершеннолетнюю сестру жены

Одет нарушитель был в безрукавку темного цвета и белую футболку с темными брюками.

Фото с подозреваемым:

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Напомним, что в Днепре, в учебно-реабилитационном центре "Звездный", мальчик 11 лет два месяца насиловал своего одноклассника. 

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Одесса, Изнасилование, Насилие, Троицкое.
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