Под Одессой 19-летний изверг насиловал 13-летнюю свояченицу

В одном из сел Раздельнянского района Одесской области пошел под суд 19-летний парень, который систематически насиловал 13-летнюю девочку.
Об этом сообщают "Факты".
Как выяснилось, жертвой насильника стала младшая сестра жены осужденного.
Молодой насильник измывался над маленькой девочкой с июля по сентябрь 2020 года. Это происходило в доме родителей его жены, где проживала вся семья.
Парень угрожал девочке, что в случае отказа от секса расскажет ее родителям, что она ему симпатизирует.
Районным судом 19-летний парень признан виновным в изнасиловании малолетней и приговорен к 10 годам лишения свободы (ч. 4 ст. 152 УК Украины).
Как сообщал "Телеграф", ранее стало известно, что в Днепре, в учебно-реабилитационном центре "Звездный", якобы 11-летний мальчик два месяца – апрель и май - насиловал своего одноклассника. Позже факт изнасилования не подтвердился.