Под Одессой 19-летний изверг насиловал 13-летнюю свояченицу

В одном из сел Раздельнянского района Одесской области пошел под суд 19-летний парень, который систематически насиловал 13-летнюю девочку.

Об этом сообщают "Факты".

Как выяснилось, жертвой насильника стала младшая сестра жены осужденного.

Молодой насильник измывался над маленькой девочкой с июля по сентябрь 2020 года. Это происходило в доме родителей его жены, где проживала вся семья.

Парень угрожал девочке, что в случае отказа от секса расскажет ее родителям, что она ему симпатизирует.

Районным судом 19-летний парень признан виновным в изнасиловании малолетней и приговорен к 10 годам лишения свободы (ч. 4 ст. 152 УК Украины).