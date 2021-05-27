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Под Одессой 19-летний изверг насиловал 13-летнюю свояченицу

Под Одессой 19-летний изверг насиловал 13-летнюю свояченицу
Обновлено 16:19 Сегодня Телеграф

В одном из сел Раздельнянского района Одесской области пошел под суд 19-летний парень, который систематически насиловал 13-летнюю девочку.

Об этом сообщают "Факты".

Как выяснилось, жертвой насильника стала младшая сестра жены осужденного.

Молодой насильник измывался над маленькой девочкой с июля по сентябрь 2020 года. Это происходило в доме родителей его жены, где проживала вся семья.

Парень угрожал девочке, что в случае отказа от секса расскажет ее родителям, что она ему симпатизирует.

Районным судом 19-летний парень признан виновным в изнасиловании малолетней и приговорен к 10 годам лишения свободы (ч. 4 ст. 152 УК Украины).

Как сообщал "Телеграф", ранее стало известно, что в Днепре, в учебно-реабилитационном центре "Звездный", якобы 11-летний мальчик два месяца – апрель и май - насиловал своего одноклассника.  Позже факт изнасилования не подтвердился.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
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Одесская область, Изнасилования.
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