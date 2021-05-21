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Всплыли новые подробности "изнасилования" 10-летнего мальчика в Днепре

Всплыли новые подробности "изнасилования" 10-летнего мальчика в Днепре
12:58 Сегодня Телеграф

Появились подробности изнасилования 10-летнего школьника в Днепре, над которым на протяжении двух месяцев измывался его же одноклассник.

Их публикует ТСН.

Так, в четверг, 20 мая, мальчика, над которым, якобы, совершили насилие, допрашивали правоохранители. С ним также работал психолог.

"Факт изнасилования мальчика не подтвердился", - рассказала  пресс-секретарь полиции Анна Старчевская.

При этом, по ее словам, родители ребенка забрали заявление об изнасиловании.

"Родители ребенка обратились с заявлением относительно дальнейшего нерассмотрения этого дела", - добавила она.

Напомним, в четверг, 20 мая, СМИ в Днепре рассказали о вопиющем случае, происшедшем в учебно-реабилитационном центре "Звездный". Якобы 11-летний мальчик два месяца – апрель и май - насиловал своего одноклассника. 

Как сообщал "Телеграф", ранее мальчика изнасиловали в элитной школе Запорожья.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
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Дети, Днепр, Звездный, Изнасилования.
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