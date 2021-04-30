Под Одессой мужчина два года насиловал 11-летнюю падчерицу, угрожая ей смертью мамы (фото)

Под Одессой мужчина около двух лет насиловал 11-летнюю дочь соей гражданской супруги. Дабы девочка никому ничего не рассказала, он угрожал ей смертью матери.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

"Чтобы ребенок держал все в тайне, он запугивал его, угрожая тем, что мать, узнав об их игры, тяжело заболеет и умрет, или ее привлекут к уголовной ответственности", - рассказали в ведомстве.

В полиции отмечают, что педофилу грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет. Сейчас судом первой инстанции ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Луганской области сообщили о подозрении 48-летнему педофилу, изнасиловавшего 6-летнюю девочку, после чего ребенка госпитализировали в больницу. Позже выяснилось, что педофил жил с ребенком в одном доме, а насилуя натянул на глаза шапку, чтобы девочка не видела, что с ней происходит.

Также в Мариуполе (Донецкая область) 23-летний рецидивист со стажем изнасиловал 14-летнего подростка.