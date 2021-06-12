Сурков признался, как собирался убивать украинцев на Донбассе (видео)

Экс-помощник президента РФ, бывший руководитель Аппарата правительства РФ и куратор временно оккупированных территорий Владислав Сурков рассказал, что в 2014 году был готов лично поехать на Донбасс воевать на стороне боевиков ОРДЛО.

Кадрами, на которых Сурков говорит, что был готов отправиться на Донбасс, поделился телеграм-канал URA.RU.

По его словам, он обсуждал этот вопрос с тогдашним главарем т.н. "ДНР" Александром Захарченко, которого Сурков в видео называет просто "Сашей".

"Это на самом деле было очень серьезно, это были драматические моменты", - сказал Сурков, заявив, что "скорее всего так и было бы", но "Саша справился без него".

Впрочем, пользователи сети его словам не особо поверили.

Как сообщалось ранее, россиянин приехавший воевать в Луганск на стороне боевиков, рассказал в СМИ, как загремел в тюрьму "к своим" и о пытках, которые там применяются.