Россиянин из батальона боевиков "Призрак" рассказал правду о пытках

Боевики ЛНР сажают друг друга в подвалы и пытают.

Об этом написал украинский журналист Денис Казанский в своем Facebook после выхода интервью с российским "ополченцем" Андреем Козловым.

В 2014 году россиянин приехал на Донбасс и вступил в батальон "Призрак". Но в 2015 году попал в тюрьму боевиков.

Козлов подробно рассказал о своем пребывании в застенках у своих соратников по русскому миру. Тюрьму ЛНР он называет "луганское гестапо".

Рассказывает, как там постоянно избивают пленников и применяют к ним пытки. Самому Козлову, по его словам, отбили печень и раздробили ребра, из-за чего два ребра пришлось удалить.

Как оказалось, луганская земля оказалась негостеприимной для российского "защитника".

Смотрите избранные фрагменты из интервью:

Журналист отмечает, что рассказ гражданина России, воевавшего за ЛНР, на украинскую пропаганду уже никак не спишешь. Эту страшную правду о том, что из себя представляют "народные республики" должен знать весь мир.

Как сообщалось, в сети появились фото аптеки в оккупированной Горловке, где зазывают к себе посетителей объявлениями о поступлении лекарств из свободной Украины.