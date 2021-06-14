Житель Донецка показал, что происходит в городе по вечерам после отмены комендантского часа (видео)

В оккупированном Донецке отменили комендантский час и город погрузился в "безудержное веселье".

Кадрами заснятыми очевидцем, поделился местный блогер, пишущий под никнеймом donetchanyn.

"Просто безудержное веселье после отмены коменды в Донецке. Даже до войны такого не было *сарказм*", - написал он.

Автор видео показал абсолютно пустые улицы города, на которых видна лишь одна гуляющая компания.

"Ночная жизнь Донецка без комендантского часа: куча машин, клуб, центр, ребята фоткаются, общественный транспорт, все гоняют, громкая музыка, визги колес, много улыбок, в общем, круто, круто", - сказал он в саркастичной манере.

Как сообщалось ранее, в оккупированном Крыму местные жители засняли, как российские военные приезжают в супермаркет на БТР.