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Житель Донецка показал, что происходит в городе по вечерам после отмены комендантского часа (видео)

Житель Донецка показал, что происходит в городе по вечерам после отмены комендантского часа (видео)
05:37 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот

В оккупированном Донецке отменили комендантский час и город погрузился в "безудержное веселье". 

Кадрами заснятыми очевидцем, поделился местный блогер, пишущий под никнеймом donetchanyn.

"Просто безудержное веселье после отмены коменды в Донецке. Даже до войны такого не было *сарказм*", - написал он. 

Автор видео показал абсолютно пустые улицы города, на которых видна лишь одна гуляющая компания. 

"Ночная жизнь Донецка без комендантского часа: куча машин, клуб, центр, ребята фоткаются, общественный транспорт, все гоняют, громкая музыка, визги колес, много улыбок, в общем, круто, круто", - сказал он в саркастичной манере. 

Как сообщалось ранее, в оккупированном Крыму местные жители засняли, как российские военные приезжают в супермаркет на БТР

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 167

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Донецк, Донбасс, ОРДЛО.
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