Российскую актрису и певицу завернули на границе Украины (фото)

Пограничники завернули на пункте пропуска "Паланка-Маяки-Удобне" российскую певицу и актрису озвучки и дубляжи, которая незаконно посещала Крым.

Об этом информирует пресс-служба ГПСУ.

59-летняя женщина сообщила сотрудникам Белгород-Днестровского отряда, что собиралась съездить в Одессу, где планировала выступить в театре.

"Поскольку на полуостров она попала с нарушением установленного порядка въезда и выезда, во въезде на территорию Украины ей отказали", - говорится в сообщении.

Кроме того, ей запретили въезд в Украину еще на три года.

Вероятней всего, речь идет о солистке бардовского трио "Мультики", а также известной в России актрисе дубляжа Ларисе Брохман.

Как сообщалось ранее, недавно бойцы ГПСУ перехватили на границе двух россиян, которые переплыли Ворсклу, чтобы отдохнуть в Одессе. Как оказалось, один из них уже получил запрет на въезд в Украину из-за неадекватного поведения в аэропорту.