Хотели отдохнуть в Одессе: пограничники задержали двух россиян, переплывших Ворсклу (видео)

Двое россиян переплыли реку Ворскла, чтобы попасть на отдых в Одессу, но попались пограничникам.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

В сообщении указано, что происшествие произошло около 5 часов утра. Пограничный патруль заметил двух мужчин 1980 и 1982 года рождения, которые пытались нелегально пересечь границу.

По их словам, они хотели отдохнуть в Одессе, но не могли перейти границу из-за карантинных ограничений.

При себе они имели только личные вещи, а из документов только водительское удостоверение.

Также выяснилось, что один из них в 2019 году устроил дебош в аэропорту "Жуляны", выкрикивал оскорбления и провоцировал пограничников. Из-за этого ему запретили въезд в страну на три года.

Россияне получили админпротокол и запрет на въезд в Украину на 10 и 5 лет соответственно. Их дальнейшую судьбу решит суд.

Как сообщалось ранее, в пятницу, 4 июня, пограничники задержали на границе с Польшей двух немецких туристов на велосипедах, которые пересекли границу думая, что Украина является членом ЕС.

Они получили админпротоколы и переданы Польше.