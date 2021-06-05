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Хотели отдохнуть в Одессе: пограничники задержали двух россиян, переплывших Ворсклу (видео)

Хотели отдохнуть в Одессе: пограничники задержали двух россиян, переплывших Ворсклу (видео)
Обновлено 14:39 Сегодня Телеграф Фото: ГПСУ

Двое россиян переплыли реку Ворскла, чтобы попасть на отдых в Одессу, но попались пограничникам. 

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ

 В сообщении указано, что происшествие произошло около 5 часов утра. Пограничный патруль заметил двух мужчин 1980 и 1982 года рождения, которые пытались нелегально пересечь границу. 

По их словам, они хотели отдохнуть в Одессе, но не могли перейти границу из-за карантинных ограничений. 

При себе они имели только личные вещи, а из документов только водительское удостоверение. 

Также выяснилось, что один из них в 2019 году устроил дебош в аэропорту "Жуляны", выкрикивал оскорбления и провоцировал пограничников. Из-за этого ему запретили въезд в страну на три года. 

Россияне получили админпротокол и запрет на въезд в Украину на 10 и 5 лет соответственно. Их дальнейшую судьбу решит суд. 

 Как сообщалось ранее, в пятницу, 4 июня, пограничники задержали на границе с Польшей двух немецких туристов на велосипедах, которые пересекли границу думая, что Украина является членом ЕС. 

Они получили админпротоколы и переданы Польше

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Россия, Ворскла, ГПСУ.
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