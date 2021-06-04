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Стала известна судьба немецких туристов, перепутавших Украину с Евросоюзом

Стала известна судьба немецких туристов, перепутавших Украину с Евросоюзом
Обновлено 19:33 Сегодня Телеграф Фото: ГПСУ

Туристов из Германии, которые незаконно пересекли украинскую границу, поскольку считали, что Украина уже в ЕС, передадут Польше. 

Об этом рассказал спикер ГПСУ Андрей Демченко в эфире "Украина 24". 

"Они считали, что им нужно оформляться официально в пунктах пропуска, поэтому решили проложить свой маршрут так, чтобы он проходил через зеленый участок границы", - сказал он, подчеркнув, что двое мужчин не являются злостными нарушителями границы, да и с документами у них все в порядке. 

Однако несмотря на это, против них составили админпротокол по статье 204-1, как того требует украинское законодательство. Теперь им выпишут штраф в размере 100-200 необлагаемых минимумов (1700 - 3400 грн) и передадут Польше в рамках реадмиссии, поскольку туристы пришли именно на этом участке границы. 

Как сообщалось ранее, в Украину вернулся беглый нардеп из "Партии регионов" Николай Левченко, который помогал террористу Павлу Губареву зачитывать "ультиматум" в Донецке в 2014 году.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Украина, ЕС, Польша, ГПСУ.
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