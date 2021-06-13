Сезон наступил, а порядок не навели: на популярном украинском курорте лежат горы мусора (фото, видео)

На популярном украинском курорте Бердянской косе на Азовском море собралась огромная свалка мусора.
Об этом 13 июня сообщили местные СМИ.
По данным местных жителей в курортном районе на улице Литке, неподалеку от моря собралась большая свалка.
Сообщается, что для данного места это проблема уже не первого дня, поскольку на улице недостаточно мусорных контейнеров - только три. Так, представители соседних баз отдыха ночью сносят весь мусор на данную свалку.
Местные жители ранее обращались к властям с просьбами убрать свалку до начала курортного сезона. Тем не менее куча мусора только прибавляется.
Фото с места свалки:
Фото: PROБердянск
Напомним, что 12 июня в Сумах нашли огромную свалку медицинских отходов под открытым небом.