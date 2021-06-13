В Харькове парень выпал из кабинки канатной дороги и попал под колеса авто: видео момента и рассказ очевидцев

В Харькове 17-летний парень выпал из кабинки канатной дороги и приземлился на проезжую часть, где его в добавку сбила машина.

Об этом сообщает местное издание 057.

Как сообщили в Центре экстренной медпомощи и медицины катастроф, парень находился в состоянии алкогольного опьянения, его госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой и переломами плеча и бедра.

Кроме того, сообщается, что у него ранее была попытка суицида. Сейчас он находится в больнице №4.

В местном телеграм-канале "ТипичнОЕ ХТЗ" позже показали видео, на котором заметен момент падения.

Кроме того, там привели сообщения от свидетелей происшествия, они утверждают, что с парнем были два "друга", которые после инцидента сбежали с места происшествия.

Напомним, в Харькове суперкар "Феррари" столкнулся с "Маздой".