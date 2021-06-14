"Бассейны" в жилых домах и могилы под землей: жуткие последствия потопа в Днепре (фото)

После ливня в Днепре произошел настоящий потоп, в результате которого в воде "плавают" 16 домов, 85 дворов, а на кладбищах могилы ушли под землю.

Как сообщают местные Телеграмм-каналы, уровень подтопления во дворах достигает 20 сантиметров, а в некоторых домах воды по щиколотку (уровень от 3 до 10 см).

Сейчас спасатели пытаются откачать дождевую воду: только за сутки они выкачали 21 тысячу кубометров осадков.

Тем временем на окраине Днепра - в Чаплях - стихия разрушила местное кладбище. В соцсетях пишут, что некоторые памятники разрушились и даже ушли под землю.

"Ливни смывают Чапли, такое тут впервые", - пишут интернет-пользователи.

Напомним, ливень ударил по слабым местам Харькова - ливневкам, в результате чего затоплены оказались центральные улицы и даже жилые дома.