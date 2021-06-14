В Николаеве у мужчины отобрали автомобиль из-за долгов за тепло: подробности скандала и фото

В Николаеве у мужчины арестовали авто из-за его долга за тепло.

Об этом 14 июня сообщили в Фейсбуке ОКП "Николаевоблтеплоэнерго".

Специалисты борьбы с должниками "Николаевоблтеплоэнерго" провели арест автомобиля FORD SIERRA 1986 года выпуска. Авто доставили на площадку ГП "Сетам" для его оценки и последующей принудительной реализации.

Мужчина, который не оплачивал своей задолженности, за услуги поставок тепловой энергии сразу после эвакуации автомобиля оплатил полную сумму долга в размере 14 417 гривен.

Также мужчина оплатил дополнительные расходы в размере 2719,15 гривен.

Кадры снятые на месте событий:

Напомним, что 10 июня в Житомирской области мужчина отомстил знакомым за то, что те не отдали долг и оставил сиротами двух детей.