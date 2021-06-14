На Донбассе подорвались двое украинских военнослужащих

В понедельник, 14 июня, двое военнослужащий Вооруженных сил Украины получили ранения на Донбассе.
Об этом информирует пресс-служба ОТГ "Восток" в Фейсбук.
"В зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" в результате взрыва неизвестного взрывного устройства двое военнослужащих получили осколочные ранения", - говорится в сообщении.
В сообщении указывается, что раненных доставили в медицинское учреждение, где им оказали необходимую помощь.
Состояние одного из них удовлетворительное, второго - средней тяжести.
На месте работают представители воинской части и правоохранители. Все детали происшествия устанавливаются.
Как сообщалось ранее, недавно в разгаре пьянки, один из оккупантов устроил стрельбу по своим, а затем, осознав произошедшее, покончил с собой. По предварительной информации, погибло 5 боевиков из "батальона Призрак".