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На Донбассе подорвались двое украинских военнослужащих

На Донбассе подорвались двое украинских военнослужащих
Обновлено 22:04 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

В понедельник, 14 июня, двое военнослужащий Вооруженных сил Украины получили ранения на Донбассе. 

Об этом информирует пресс-служба ОТГ "Восток" в Фейсбук. 

"В зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" в результате взрыва неизвестного взрывного устройства двое военнослужащих получили осколочные ранения", - говорится в сообщении. 

В сообщении указывается, что раненных доставили в медицинское учреждение, где им оказали необходимую помощь. 

Состояние одного из них удовлетворительное, второго - средней тяжести. 

На месте работают представители воинской части и правоохранители. Все детали происшествия устанавливаются. 

Как сообщалось ранее, недавно в разгаре пьянки, один из оккупантов устроил стрельбу по своим, а затем, осознав произошедшее, покончил с собой. По предварительной информации, погибло 5 боевиков из "батальона Призрак".

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Донбасс, ВСУ, ОРДЛО, ООС.
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