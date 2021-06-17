Эвакуировался целый район: в общежитии Ивано-Франковска 8 подростков отравились неизвестным веществом

В четверг, 17 июня, в 00:25 в Ивано-Франковске произошло ЧП. Спасателям поступил звонок о том, что на улице Петлюры, 23, 25 и улице Коновальца, 144, 146 ощущается резкий посторонний запах неизвестного вещества. Звонившие предполагали, что это утечка газа.

Об этом информируют в облуправлении ГСЧС.

На место отправили несколько бригад спасателей и газовщиков, которые искали утечку. Тем временем жильцы многоквартирных домов сами эвакуировались во двор.

Кроме того, в ГСЧС поступил звонок и из общежития колледжа "Технологии и бизнеса" на улице Коновальца, 142, откуда также вывели всех подростков. 8 молодых человек с признаками отравления госпитализировали в больницу.

Однако что это было - до сих пор остается загадкой.

"Очага распространения неизвестного вещества не обнаружено. Признаков горения нет. Отделением радиационной химбиологической защиты аварийно-спасательной части аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ДСНС в области проведены замеры концентрации опасных веществ и загазованности в воздухе (без превышения допустимой нормы)", - рапортуют в ГСЧС.

Спустя два часа запах начал улетучиваться, еще через час исчез вовсе. Сейчас на месте работает полиция.

Напомним, в Одесской области произошло массовое отравление детей.