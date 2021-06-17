Ловят покупателей: огромный провал у входа в супермаркет в Днепре повеселил сеть

В Днепре на улице Рабочей у входа в магазин АТБ в земле образовалась воронка. Пользователей сети повеселил этот инцидент.

Об этом 17 июня сообщили в местном Телеграм-канале "Х**вый Днепр".

На фото, сделанном очевидцем видно, что образовавшаяся напротив входа в супермаркет воронка не превышает размер в 1,5 метра.

"Открылась воронка продаж, либо ловят покупателей", — шутят в Телеграм-канале.

Фото с места событий:

В сети также не оставили данную новость без комментариев.

"Скореее это тайная комната", — написала пользователь под ником Дельфин.

"Ловят покупателей", — пошутил пользователь Витя.

"Это вход в метро. Вы просто еще об этом не знаете", — с иронией прокомментировала фото пользователь под ником Ягодкина.

"Портал в ад", — пошутил пользователь под ником drundoolet.

Напомним, что 17 июня в сети показали как Керчь накрыло мощным ливнем.