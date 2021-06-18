В Киеве у студента отобрали миллион: парень даже не услышал, как в квартиру ворвались грабители

В Киеве злоумышленники смогли средь бела дня проникнуть в квартиру студента и похитили оттуда деньги и золотые украшения.

Об этом пишет OBOZREVATEL.

Нападение произошло в одном из домов на улице Стеценко 17 июня около 13:00. Неизвестные проникли в квартиру и оглушили 20-летнего парня ударом локтем по голове.

Студент медицинского университета в это время сидел в наушниках и сдавал дистанционно экзамены, а потому не слышал, как к нему подкрались злоумышленники.

Жертве связали руки и ноги пластиковыми хомутами, а затем начали выпытывать, где тот хранит деньги.

После того, как грабители "обчистили" трехкомнатную квартиру, они заткнули рот парню кляпом и скрылись.

Студент смог избавиться от кляпа и позвал на помощь, его крики услышали соседи, которые и вызвали полицию.

Сообщается, что оба злоумышленника были высокого роста и среднего телосложения. Им примерно от 25 и до 35 лет.

По словам жертвы, деньги и ценности принадлежали его родственнику.

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