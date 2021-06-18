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В Киеве у студента отобрали миллион: парень даже не услышал, как в квартиру ворвались грабители

В Киеве у студента отобрали миллион: парень даже не услышал, как в квартиру ворвались грабители
Обновлено 16:02 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

В Киеве злоумышленники смогли средь бела дня проникнуть в квартиру студента и похитили оттуда деньги и золотые украшения. 

Об этом пишет OBOZREVATEL.  

Нападение произошло в одном из домов на улице Стеценко 17 июня около 13:00. Неизвестные проникли в квартиру и оглушили 20-летнего парня ударом локтем по голове. 

Студент медицинского университета в это время сидел в наушниках и сдавал дистанционно экзамены, а потому не слышал, как к нему подкрались злоумышленники. 

Жертве связали руки и ноги пластиковыми хомутами, а затем начали выпытывать, где тот хранит деньги. 

После того, как грабители "обчистили" трехкомнатную квартиру, они заткнули рот парню кляпом и скрылись. 

Студент смог избавиться от кляпа и позвал на помощь, его крики услышали соседи, которые и вызвали полицию. 

Сообщается, что оба злоумышленника были высокого роста и среднего телосложения. Им примерно от 25 и до 35 лет. 

По словам жертвы, деньги и ценности принадлежали его родственнику.

Как сообщалось ранее, в Одессе в начале июня исчез начальник Одесского отряда морской охраны Госпогранслужбы Алексей Чертков. Теперь же стало известно, что накануне он проиграл в казино крупную сумму

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Киев, Нападение, Воровство.
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