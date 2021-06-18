В Киеве прыжок мужчины с Пешеходного моста попал на видео: похоже на попытку самоубийства

В Киеве мужчина спрыгнул с Пешеходного моста в Днепр.

Кадрами происшествия делится телеграм-канал Киев Оперативный.

"Только с Пешеходного моста прыгнул мужчина. Похоже, что пытался покончить с собой. Сейчас его состояние уточняется", - говорится в сообщении.

На записи видно, что мужчина снял с себя рубашку, перебрался через перила и без размышлений прыгнул вниз. Прохожие не пытались его остановить или, скорее всего, не успели отреагировать на его поступок.

Само падения в воду заснято не было, также неизвестно, остался ли мужчина в живых.

Как сообщалось ранее, в Днепре с моста спрыгнула молодая девушка. Ее пытались отговорить от поступка местные рыбаки, но она не стала их слушать.