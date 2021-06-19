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Как это может продаваться? Покупатели показали видео отвратительной находки в йогурте

Как это может продаваться? Покупатели показали видео отвратительной находки в йогурте
Обновлено 09:09 Сегодня Телеграф Фото: Харьков 1654

Жительница Харькова купила в супермаркете йогурт с нормальным сроком действия. Открыв упаковку, она увидела внутри большой зеленоватый сгусток плесени.

Об этом сообщает харьковский паблик "Харьков 1654".

Йогурт марки "Дольче" с черникой харьковчанка купила в супермаркете "Рост" на Холодной Горе, 140.

Женщина сняла видео, на котором показала стакан с йогуртом, дату изготовления и срок годности - до 24 июня. Но, как оказалось, 18 июня продукт уже испортился. 

"Как это может продаваться", - прокомментировала видео покупательница. 

Под постом появилось множество комментариев, пользователи предполагают, что "накосячили сами производители, а магазин ни при чем". Также советуют женщине написать жалобу:

Стоит отметить, что на днях в Харькове в одном из ресторанов японской кухни произошло массовое отравление посетителей. В больницу попали 45 человек, из них 17 детей.

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Татьяна Гулевата
Автор: Татьяна Гулевата Бильд-редактор, веб-дизайнер
Просмотры: 150

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Харьков, Плесень, Йогурт.
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