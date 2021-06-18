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Массовое отравление в Харькове: число пострадавших стремительно растет

Массовое отравление в Харькове: число пострадавших стремительно растет
Обновлено 10:08 Сегодня Телеграф иллюстративное фото

Количество госпитализированных в Харькове с отравлением после посещения ресторана японской кухни "Якитория" менее чем за сутки увеличилось почти вдвое – до 45 человек.

Об этом в утренней сводке сообщает в пятницу, 18 июня, утром пресс-служба Госслужбы Украины по ЧС.

"17 июня в г.Харьков с подозрением на пищевое отравление госпитализированы в лечебные учреждения 45 человек, из них 17 детей (предварительно употребляли пищу из сети ресторанов)", - говорится в информации.

В Службе отметили, что в связи с массовым отравлением проводится комплекс санитарных и противоэпидемических мероприятий.

Вместе с тем, в интернет-издание "Суспільне" сообщает, что полиция после массового отравления открыла уголовное производство.

"Дело открыли по ст. 325 Уголовного кодекса Украины (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений)", - приводит издание слова пресс-секретаря Нацполиции области Елены Баранник в четверг вечером.

Санкция этой статьи предусматривает штраф до 51 тыс. гривень или арест до полугода, или ограничение или лишение свободы на срок до трех лет.

Как сообщалось, в начале июня на Одесчине в поселке Сергеевка произошло массовое отравление детей.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
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Отравление, Харьков, Полиция, Пострадавшие, Госпитализированные, Якитория.
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