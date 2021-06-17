В Харькове 25 человек отравились суши в популярной сети ресторанов

В Харькове 25 горожан – 19 взрослых и шестеро детей, - отравились и госпитализированы после посещения ресторана японской кухни "Якитория".

Об этом в четверг, 17 июня, сообщает Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения Украины и местные СМИ.

Так, по данным Центра, по состоянию на 12:00 четверга в горбольнице Харькова № 31 и детской горбольнице № 19 зарегистрировано 25 случаев заболевания среди взрослых (19 человек) и детей (6 человек), все – жители Харькова.

"Заболевшие госпитализированы и находятся на стационарном лечении. Предварительный диагноз - гастроэнтероколит, средней степени тяжести", – говорится в сообщении.

Согласно первичному опросу больных при госпитализации, все они связывают свое заболевание с употреблением готовых блюд в заведениях общественного питания в г.Харьков.

В Центре не сообщили название заведение общепита, где могли отравиться люди, однако местный Telegram-канал "Харьков NOW" уточняет, что речь идет о ресторане японской кухни "Якитория", расположенном на ул. Квитки-Основьяненко.

"В сети "Якитория" предложили связаться непосредственно с самим заведением на улице Квитки-Основьяненко, однако там никто не взял трубку", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 6 июня в детском лагере в Одесской области произошло массовое отравление детей.