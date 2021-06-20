Болезнь - не помеха: в Харькове парень на коляске занимается воркаутом (видео)

19-летний харьковчанин Николай Хомяков с церебральным параличом занимается уличной гимнастикой. Парень тренируется на спортплощадке в километре от дома.

О его необычной истории говорится в сюжете "Суспільне Новини".

На спортплощадке Николай занимается четыре раза в неделю последние шесть месяцев. Кроме того, парень учится на тренера по плаванию в Академии физкультуры, а воркаутом занялся во время перерыва в обучении.

По словам парня, это хорошо влияет на его физическую форму.

Церебральный паралич у Николая с рождения. Последние восемь лет он передвигается на коляске.

Николай занимается плаванием уже 10 лет, получил звание мастера спорта.

По мнению врачей, людям с диагнозом церебральный паралич заниматься спортом не вредно, только нужно это делать под наблюдением тренеров.

Отметим, как писал "Телеграф", в Одессе 4-летний мальчик установил национальный рекорд. Лев Прищепа на Таврийском полумарафоне сумел преодолеть 4,5 километра.