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Болезнь - не помеха: в Харькове парень на коляске занимается воркаутом (видео)

Болезнь - не помеха: в Харькове парень на коляске занимается воркаутом (видео)
05:37 Сегодня Телеграф Фото: suspilne.media/

19-летний харьковчанин Николай Хомяков с церебральным параличом занимается уличной гимнастикой. Парень тренируется на спортплощадке в километре от дома.

О его необычной истории говорится в сюжете "Суспільне Новини".

На спортплощадке Николай занимается четыре раза в неделю последние шесть месяцев. Кроме того, парень учится на тренера по плаванию в Академии физкультуры, а воркаутом занялся во время перерыва в обучении.

По словам парня, это хорошо влияет на его физическую форму.

Церебральный паралич у Николая с рождения. Последние восемь лет он передвигается на коляске.

Николай занимается плаванием уже 10 лет, получил звание мастера спорта.

По мнению врачей, людям с диагнозом церебральный паралич заниматься спортом не вредно, только нужно это делать под наблюдением тренеров. 

Отметим, как писал "Телеграф", в Одессе 4-летний мальчик установил национальный рекорд. Лев Прищепа на Таврийском полумарафоне сумел преодолеть  4,5 километра.

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Татьяна Гулевата
Автор: Татьяна Гулевата Бильд-редактор, веб-дизайнер
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Харьков, ДЦП, Воркаут.
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